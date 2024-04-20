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Окупанти вдарили по Харкову: чутно вибухи

Харків, Субота 20 квітня 2024 23:05
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Окупанти вдарили по Харкову: чутно вибухи Фото: окупанти вдарили по Харкову (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові прогримів щонайменше один вибух пізно ввечері 20 квітня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив завдання ударів росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Харківський район: перебуваєте у укриттях", - повідомив Синєгубов.

Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - повідомили захисники.

Зараз в області оголошено повітряну тривогу.

Окупанти вдарили по Харкову: чутно вибухиФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Удари росіян по Харкову

Російські війська б'ють Харковом різним озброєнням. Найчастіше застосовують ракети С-300, але останнім часом почали використовувати керовані авіабомби.

Раніше ми писали, що вибухи пролунали у Харкові вдень 20 квітня. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Індустріальний район міста.

Також вибух стався вдень 18 квітня під час повітряної тривоги.

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