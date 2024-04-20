Окупанти вдарили по Харкову: чутно вибухи

У Харкові прогримів щонайменше один вибух пізно ввечері 20 квітня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив завдання ударів росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зараз в області оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході.

Удари росіян по Харкову

Російські війська б'ють Харковом різним озброєнням. Найчастіше застосовують ракети С-300, але останнім часом почали використовувати керовані авіабомби.

Раніше ми писали, що вибухи пролунали у Харкові вдень 20 квітня. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Індустріальний район міста.

Також вибух стався вдень 18 квітня під час повітряної тривоги.

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