Оккупанты ударили по Харькову: слышны взрывы
В Харькове прогремел минимум один взрыв поздно вечером 20 апреля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил нанесение ударов россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары. Харьковский район: находитесь в укрытиях", - сообщил Синегубов.
Воздушные Силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке.
"Угроза применения авиационных средств поражения", - сообщили защитники.
На данный момент в области объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Удары россиян по Харькову
Российские войска бьют по Харькову разным вооружением. Чаще всего применяют ракеты С-300, но в последнее время стали использовать управляемые авиабомбы.
Ранее мы писали, что взрывы прозвучали в Харькове днем 20 апреля. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Индустриальный район города.
Также взрыв был днем 18 апреля во время воздушной тревоги.
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