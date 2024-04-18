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У Харкові пролунав вибух, росіяни обстрілюють місто

Харків, Четвер 18 квітня 2024 14:26
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У Харкові пролунав вибух, росіяни обстрілюють місто Фото: у Харкові пролунаі вибух 18 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав у четвер, 18 квітня. Жителів закликали спуститися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Зазначається, що вибух у Харкові пролунав під час повітряної тривоги. Її оголосили о 13:53.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - повідомив голова Харківської ОВА.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про пуски ворогом керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської та Донецької областей.

Карта повітряних тривог станом на 14:20

У Харкові пролунав вибух, росіяни обстрілюють місто

Удари по Харкову

Російські окупаційні війська останніми тижнями посилили обстріли Харкова та області. Загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.

Ситуація у Харкові складна, місто майже щодня перебуває під ворожими атаками. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що Харків ризикує стати "другим Алеппо" без допомоги США.

Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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