Окупанти вдарили по Харківській області: є поранені, пошкоджені будинки

Нагадаємо, що Київську область уночі атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, авто та господарські споруди.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі: пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.

Крім того, вчора в Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки, здійсненої напередодні ввечері, постраждали кілька людей.Їм надається медична допомога.

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