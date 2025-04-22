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Окупанти вдарили по Харківській області: є поранені, пошкоджені будинки

Фото: Окупанти вдарили по Харківській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська завдали серії авіаударів по прифронтовому селу на Харківщині. Внаслідок атак поранено двох мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Російські війська обстріляли прифронтове село Гороховатка в Ізюмському районі Харківської області. Унаслідок авіаударів постраждали цивільні та зруйновано житлову інфраструктуру.

 Фото: ДСНС України

За даними ДСНС, ввечері 21 квітня та вранці 22 квітня окупанти скинули кілька керованих авіабомб на приватні будинки.

В результаті атаки поранення дістали 48-річна жінка та 55-річний чоловік.

Постраждалим надали першу допомогу на місці медики.

Також внаслідок ударів виникла пожежа у чотирьох приватних оселях, постраждали господарські споруди та гараж.

Загалом пошкоджено щонайменше 11 будинків і три магазини.

Нагадаємо, що Київську область уночі атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, авто та господарські споруди.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі: пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.

Крім того, вчора в Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки, здійсненої напередодні ввечері, постраждали кілька людей.Їм надається медична допомога.

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