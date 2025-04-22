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Оккупанты ударили по Харьковской области: есть раненые, повреждены дома

Фото: Оккупанты ударили по Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска нанесли серии авиаударов по прифронтовому селу в Харьковской области. В результате атак ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Российские войска обстреляли прифронтовое село Гороховатка в Изюмском районе Харьковской области. В результате авиаударов пострадали гражданские и разрушена жилая инфраструктура.

Фото: ГСЧС Украины

По данным ГСЧС, вечером 21 апреля и утром 22 апреля оккупанты сбросили несколько управляемых авиабомб на частные дома.

В результате атаки ранения получили 48-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте медики.

Также в результате ударов возник пожар в четырех частных домах, пострадали хозяйственные постройки и гараж.

В целом повреждены по меньшей мере 11 домов и три магазина.

Напомним, что Киевскую область ночью атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаража.

Кроме того, вчера в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки, осуществленной накануне вечером, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.

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