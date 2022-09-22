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Окупанти вдарили з "Градів" по центру Нікополя: є руйнування та загиблий

Фото: окупанти вдарили з "Градів" по центру Нікополя (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі 22 вересня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, у центрі Нікополя ворог випустив 20 снарядів із РСЗВ "Град". Внаслідок чого загинув один цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Фото: наслідки обстрілу Нікополя в ніч проти 22 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, внаслідок обстрілу Нікополя постраждали 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та ЛЕП. Крім того, ворожі снаряди прилетіли до двох лікарень, школи, музею, адмінбудинків, кількох магазинів і ринку. Також окупанти пошкодили стели на Алеї пам'яті.

Через атаку спалахнули чотири пожежі у торгових кіосках та гаражах. Загоряння вже ліквідовано.

По Кривому Розі ворог завдав удару, застосувавши дрон-камікадзе. Ціллю атаки стала двоповерхова будівля. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, вранці 22 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги. Ціллю ворога стала громадянська інфраструктура.

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Нікопольракетный удар