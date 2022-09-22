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Оккупанты ударили из "Градов" по центру Никополя: есть разрушения и погибший

Фото: оккупанты ударили из "Градов" по центру Никополя (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский войска ночью 22 сентября в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В частности, по центру Никополя враг выпустил 20 снарядов из РСЗО "Град". Вследствие чего погиб один гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Фото: последствия обстрела Никополя в ночь на 22 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, в результате обстрела Никополя пострадали 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и ЛЭП. Кроме того, вражеские снаряды прилетели в две больницы, школу, музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Также оккупанты повредили стелы на Аллее памяти.

Из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Возгорания уже ликвидированы.

По Кривому Рогу враг нанес удар, применив дрон-камикадзе. Целью атаки стало двухэтажное здание. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, утром 22 сентября россияне атаковали Запорожье. Взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги. Целью врага стала гражданская инфраструктура.

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Никопольракетный удар