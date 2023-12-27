Окупанти вдарили по електролініях та водонапірній башті у Чернігівській області

Ворожа армія прицільно атакувала обладнання регіональних електромереж та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади.

Відомо, що внаслідок атаки 9 населених пунктів залишилися без світла. На щастя, люди не постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб Чернігівської області.

Фото: окупанти вдарили по інфраструктурі у Чернігівській області (facebook.com/policechernigivshchini)

Ситуація у Чернігівській області

Російська армія окупувала північну частину Чернігівської області у лютому-березні 2022 року. Українські військові звільнили регіон у квітні минулого року. Після деокупації з'ясувалося, що росіяни жорстоко поводилися з місцевим населенням, зафіксовані факти катування, вбивств та сильного утримування українців.

Наразі російські загарбники часто обстрілюють прикордонні території Чернігівської області.

Наймасштабніший удар по Чернігову стався 19 серпня. Окупанти випустили балістику по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Через російський удар загинули семеро осіб, близько 150 людей постраждали.