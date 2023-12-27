Оккупанты ударили по электролиниям и водонапорной башне в Черниговской области

Российская армия ударила по инфраструктуре в Черниговской области. Из-за вражеских атак ряд населенных пунктов остался без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Вражеская армия прицельно атаковала оборудование региональных электросетей и водонапорную башню в одном из приграничных сел Сновской общины.
Известно, что в результате атаки 9 населенных пунктов остались без света. К счастью, люди не пострадали.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь Черниговской области.
Фото: оккупанты ударили по инфраструктуре в Черниговской области (facebook.com/policechernigivshchini)
Российская армия оккупировала северную часть Черниговской области в феврале-марте 2022 года. Украинские военные освободили регион в апреле прошлого года. После деоккупации выяснилось, что россияне жестоко обращались с местным населением, зафиксированы факты пыток, убийств и сильного содержания украинцев.
Сейчас российские захватчики часто обстреливают приграничные территории Черниговской области.
Самый масштабный удар по Чернигову произошел 19 августа. Оккупанты выпустили баллистику по центру города. В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные учреждения. Из-за российского удара погибли семь человек, около 150 человек пострадали.
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