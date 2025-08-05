Окупанти вдарили дроном по заправці в Харкові: є постраждала

Атаки на Харків

Нагадаємо, росіяни вже кілька разів завдавали ударів по Харкову FPV-дроном "Молнія" - це дешевий безпілотник літакового типу, що може завдавати ударів по цілях на відстані до 40 кілометрів.

Зокрема, у п'ятницю, 1 серпня, російські окупанти вдарили таким дроном по житловому району. "Приліт" був біля багатоповерхівки в Київському районі.

Постраждали 10 людей, серед яких було троє дітей. Зокрема, постраждало 5-місячне немовля.