Окупанти вдарили дроном по заправці в Харкові: є постраждала

Російські окупанти 5 серпня ввечері атакували заправку в Харкові дроном. Для удару ворог використав безпілотник "Молнія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "Молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих", - розповів Терехов.
Пізніше він уточнив, що відомо щонайменше про одну постраждалу.
Зі свого боку Синєгубов розповів, що постраждала 20-річна дівчина, її госпіталізували. На місці "прильоту" працюють профільні служби.
Нагадаємо, росіяни вже кілька разів завдавали ударів по Харкову FPV-дроном "Молнія" - це дешевий безпілотник літакового типу, що може завдавати ударів по цілях на відстані до 40 кілометрів.
Зокрема, у п'ятницю, 1 серпня, російські окупанти вдарили таким дроном по житловому району. "Приліт" був біля багатоповерхівки в Київському районі.
Постраждали 10 людей, серед яких було троє дітей. Зокрема, постраждало 5-місячне немовля.