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Оккупанты ударили дроном по заправке в Харькове: есть пострадавшая

Иллюстративное фото: россияне ударили по заправке в Харькове (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты 5 августа вечером атаковали заправку в Харькове дроном. Для удара враг использовал беспилотник "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Имеем информацию об ударе вражеским дроном типа "Молния" по Киевскому району города. Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших", - рассказал Терехов. 

Позже он уточнил, что известно по меньшей мере об одной пострадавшей. 

В свою очередь Синегубов рассказал, что пострадала 20-летняя девушка, ее госпитализировали. На месте "прилета" работают профильные службы. 

Атаки на Харьков

Напомним, россияне уже несколько раз наносили удары по Харькову FPV-дроном "Молния" - это дешевый беспилотник самолетного типа, который может наносить удары по целям на расстоянии до 40 километров.

В частности, в пятницу, 1 августа, российские оккупанты ударили таким дроном по жилому району. "Прилет" был возле многоэтажки в Киевском районе.

Пострадали 10 человек, среди которых было трое детей. В частности, пострадал 5-месячный младенец.

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АЗСХарьковВойна в УкраинеАтака дронов