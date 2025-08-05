Оккупанты ударили дроном по заправке в Харькове: есть пострадавшая

Российские оккупанты 5 августа вечером атаковали заправку в Харькове дроном. Для удара враг использовал беспилотник "Молния".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Имеем информацию об ударе вражеским дроном типа "Молния" по Киевскому району города. Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших", - рассказал Терехов.
Позже он уточнил, что известно по меньшей мере об одной пострадавшей.
В свою очередь Синегубов рассказал, что пострадала 20-летняя девушка, ее госпитализировали. На месте "прилета" работают профильные службы.
Напомним, россияне уже несколько раз наносили удары по Харькову FPV-дроном "Молния" - это дешевый беспилотник самолетного типа, который может наносить удары по целям на расстоянии до 40 километров.
В частности, в пятницу, 1 августа, российские оккупанты ударили таким дроном по жилому району. "Прилет" был возле многоэтажки в Киевском районе.
Пострадали 10 человек, среди которых было трое детей. В частности, пострадал 5-месячный младенец.