Оккупанты ударили дроном по заправке в Харькове: есть пострадавшая

"Имеем информацию об ударе вражеским дроном типа "Молния" по Киевскому району города. Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших", - рассказал Терехов.

Позже он уточнил, что известно по меньшей мере об одной пострадавшей.

В свою очередь Синегубов рассказал, что пострадала 20-летняя девушка, ее госпитализировали. На месте "прилета" работают профильные службы.