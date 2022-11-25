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Окупанти вдарили по Чугуєву ракетами С-300, є руйнування

Фото: окупанти вдарили по Чугуєву ракетами С-300, є руйнування (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська надвечір 25 листопада завдали ракетного удару по Чугуєву, застосувавши комплекс С-300. Внаслідок обстрілу є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова в Telegram.

"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо – без постраждалих. Просимо мешканців Харківської області: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначив він.

При цьому у коментарі "Супспільному" мер міста Галина Мінаєва розповіла, що ворожі удари припали по нежитловій будівлі, є руйнування, пожежі не було.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів зруйновано будівлю медичної інфраструктури.

Як повідомлялося,російські військові посилили обстріл Донецької області. Минулої доби загарбники атакували 17 населених пунктів області.

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