Оккупанты ударили по Чугуеву ракетами С-300, есть разрушения

Российские войска под вечер 25 ноября нанесли ракетный удар по Чугуеву, применив комплекс С-300. Вследствие обстрела есть рзрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно – без пострадавших. Просим жителей Харьковской области: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметил он.
При этом в комментарии "Супспільному" мэр города Галина Минаева рассказала, что вражеские удары пришлись по нежилому зданию, есть разрушения, пожара не было.
Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки оккупантов разрушено здание медицинской инфраструктуры.
Как сообщалось, российские военные ужесточили обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки захватчики атаковали 17 населённых пунктов области.
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