Росіяни обстріляли Краматорськ: зруйнована будівля медичної інфраструктури (фото)

У п'ятницю, 25 листопада, росіяни завдали удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів зруйнована будівля медичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську", - йдеться у повідомленні. Гончаренко повідомляє, що, за попередньою інформацією, без постраждалих. "Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - додав очільник міста. Оновлено 18:08 Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що одна людина поранена внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська. "Посеред дня росіяни відкрили вогонь по місту - поцілили у промислову територію і пошкодили дві адмінбудівлі. На щастя, цього разу ніхто не загинув, але небезпека залишається дуже високою", - додав Кириленко.