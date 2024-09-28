Окупанти вдарили по будинках у Добропіллі, почались пожежі, сім поранених
Російські війська в ніч проти 28 вересня атакували Добропілля. Почалися пожежі, семеро людей поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.
Так, 28 вересня, о 02:05, війська РФ атакували Добропілля, під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою.
"Засоби ураження поцілили по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними прокурорів, п’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні.
"У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани", - додали у відомстві.
Наслідки обстрілу Добропілля (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Наслідки атаки
Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.
Обстріли Донецької області
Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Причому під ударами часто є об'єкти інфраструктури, житлові будинки, підрозділи рятувальників.
Наприклад, 22 вересня російські війська обстріляли Краматорськ. В результаті було пошкоджено будинки, автомобілі, п'ятеро людей отримали поранення.
А 25 вересня окупанти знову вдарили по центру Краматорська. Декілька людей загинули, 19 людей поранено.
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