Харків атакували російські дрони "Молнія": що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Ще один приліт БПЛА типу "Молнія" зафіксовано в Основʼянському районі. Інформація щодо місця влучання, руйнувань та постраждалих уточнюється", - написав мер.

Вже о 13:54 Терехов повідомив про ще один приліт російського безпілотника.

"Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без постраждалих та руйнувань", - повідомив Терехов.

Близько 11:53 Терехов повідомив, що у місті зафіксовано влучання БПЛА типу "Молнія" у Київському районі.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, днями російська армія завдала масованого дронового удару по Харкову. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 47 людей. Додамо, що серед постраждалих були двоє дітей та вагітна жінка.

Також повідомлялось, що під час атаки дронів були пошкоджені 14 приватних та три багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, та дві міські лікарні.

У ніч на 1 травня росіяни знову обстрілювали Харків. Було зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, внаслідок чого сталася пожежа.

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