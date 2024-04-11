Окупанти вдарили безпілотниками та ракетами по енергетиці Львівської області: є ушкодження

Удари по енергетиці України

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

За словами глави Міненерго, цієї ночі та зранку були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

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