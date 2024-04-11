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Окупанти вдарили безпілотниками та ракетами по енергетиці Львівської області: є ушкодження

Фото: РФ атакувала енергетику у Львівській області (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Уночі 11 квітня ворожі крилаті ракети різного класу та БПЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького в Telegram.

Наразі відомо, що було атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському районі.

Повідомляється, що на місцях виникли пожежі, які оперативно загасили вогнеборці. 

"Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", - зазначає Козицький.

Удари по енергетиці України

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

За словами глави Міненерго, цієї ночі та зранку були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

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Львівська областьенергетикиАтака дронів