Оккупанты ударили беспилотниками и ракетами по энергетике Львовской области: есть повреждения

Удары по энергетике Украины

В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

По словам главы Минэнерго, в эту ночь и утром были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

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