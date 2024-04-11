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Оккупанты ударили беспилотниками и ракетами по энергетике Львовской области: есть повреждения

Фото: РФ атаковала энергетику во Львовской области (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Ночью 11 апреля вражеские крылатые ракеты разного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram.

Известно, что был атакован объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском районе.

Сообщается, что на местах возникли пожары, оперативно потушенные спасателями.

"Жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", - отмечает Козицкий.

Удары по энергетике Украины

В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

По словам главы Минэнерго, в эту ночь и утром были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

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