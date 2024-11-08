Окупанти вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади

Вибухи у Сумах

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ сьогодні ввечері попереджали, що в Сумській області зафіксували швидкісну ціль.

Після цього ЗМІ написали, що у Сумах пролунав вибух.

До речі, сьогодні окупанти також вдарили по селищу Краснопілля Сумської області керованою авіабомбою. Було відомо, що внаслідок ворожої атаки є поранені, при цьому рятувальники витягли з-під завалів жінку.

Варто зауважити, що раніше мешканців Сум та Сумської громади попереджали, що 8 та 9 листопада відбудуться відключення світла через ремонтні роботи.

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