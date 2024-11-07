ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина Сумської області залишиться без світла 8 та 9 листопада: названі причини

Четвер 07 листопада 2024 16:09
UA EN RU
Частина Сумської області залишиться без світла 8 та 9 листопада: названі причини Фото: Лінія електропередач (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Сумах та Сумському районі у п’ятницю, 8 листопада, та суботу, 9 листопада, відбудуться знеструмлення. Світло відключать через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Сумиобленерго".

У компанії повідомляють про заплановані відключення електроенергії в частині міста Суми та Сумського району 8 та 9 листопада. Причина – проведення ремонтно-відновлювальних робіт в електричних мережах.

Знеструмлення триватиме орієнтовно з 08:00 до 20:00. Споживачів просять поставитися до ситуації з розумінням.

Детальну інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна переглянути в особистому кабінеті Е-SVITLO або на сайті компанії в розділі "Споживачам-Відключення" за посиланням: www.soe.com.ua. Для цього потрібно ввести адресу або номер особового рахунку.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні взимку можуть бути запроваджені графіки відключення електроенергії, залежно від погодних умов і температур. При температурі до -5 градусів електропостачання має залишитися стабільним або з мінімальними обмеженнями. Однак при тривалих холодах, зокрема при -10 градусах і нижче протягом трьох і більше днів, можуть запровадити обмеження через дефіцит електроенергії. У морози відключення можуть відбуватися за кількома чергами, залежно від температури.

Також ми писали, що український уряд готується до зимового періоду, зводячи захисні споруди навколо енергетичних об'єктів. Однак стабільність електропостачання буде залежати від інтенсивності можливих російських атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Електроенергія
NEWS
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії