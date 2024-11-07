Частина Сумської області залишиться без світла 8 та 9 листопада: названі причини

У Сумах та Сумському районі у п’ятницю, 8 листопада, та суботу, 9 листопада, відбудуться знеструмлення. Світло відключать через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Сумиобленерго" .

У компанії повідомляють про заплановані відключення електроенергії в частині міста Суми та Сумського району 8 та 9 листопада. Причина – проведення ремонтно-відновлювальних робіт в електричних мережах.

Знеструмлення триватиме орієнтовно з 08:00 до 20:00. Споживачів просять поставитися до ситуації з розумінням.

Детальну інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна переглянути в особистому кабінеті Е-SVITLO або на сайті компанії в розділі "Споживачам-Відключення" за посиланням: www.soe.com.ua. Для цього потрібно ввести адресу або номер особового рахунку.