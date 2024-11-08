Оккупанты ударили баллистикой по критической инфраструктуре Сумской общины

Взрывы в Сумах

Напомним, Воздушные силы ВСУ сегодня вечером предупреждали, что в Сумской области зафиксировали скоростную цель.

После этого СМИ написали, что в Сумах прозвучал взрыв.

К слову, сегодня оккупанты также ударили по поселку Краснополье Сумской области управляемой авиабомбой. Было известно, что в результате вражеской атаки есть раненые, при этом спасатели вытащили из-под завалов женщину.

Стоит заметить, что ранее жителей Сум и Сумской общины предупреждали, что 8 и 9 ноября произойдут отключения света из-за ремонтных работ.

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