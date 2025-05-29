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Окупанти вдарили балістикою по фермі у Миколаївській області: є поранені і жертва

Фото: окупанти вдарили балістикою по фермі у Миколаївській області 29 травня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія вдарила білістикою по фермі в Миколаївській області. Четверо людей поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді", - розповів він.

За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства.

"Троє у важкому стані. За їх життя боряться медики", - додав Кім.
 

 

Російська армія вдарила білістикою по фермі в Миколаївській області (t.me/mykolaivskaODA)

Є жертва

Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.

Обстріли Миколаївської області

Російські війська постійно атакують Миколаївську область дронами і ракетами.

Так, 28 травня російські війська атакували дроном село в Миколаївському районі. Поранення отримала маленька дитина.

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