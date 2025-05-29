Окупанти вдарили балістикою по фермі у Миколаївській області: є поранені і жертва

"Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді", - розповів він.

За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства.

"Троє у важкому стані. За їх життя боряться медики", - додав Кім.



Російська армія вдарила білістикою по фермі в Миколаївській області (t.me/mykolaivskaODA)

Є жертва

Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.