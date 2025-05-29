Окупанти вдарили балістикою по фермі у Миколаївській області: є поранені і жертва

Російська армія вдарила білістикою по фермі в Миколаївській області. Четверо людей поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді", - розповів він.
За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства.
"Троє у важкому стані. За їх життя боряться медики", - додав Кім.
Російська армія вдарила білістикою по фермі в Миколаївській області (t.me/mykolaivskaODA)
Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.
Російські війська постійно атакують Миколаївську область дронами і ракетами.
Так, 28 травня російські війська атакували дроном село в Миколаївському районі. Поранення отримала маленька дитина.
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