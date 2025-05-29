Оккупанты ударили баллистикой по ферме в Николаевской области: есть раненые и жертва

"Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине", - рассказал он.

По данным председателя ОВА, ранены четверо работников предприятия.

"Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики", - добавил Ким.

Российская армия ударила билистикой по ферме в Николаевской области (t.me/mykolaivskaODA)

Есть жертва

Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.