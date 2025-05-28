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Окупанти атакували дроном село під Миколаєвом: поранено дитину

Миколаїв, Середа 28 травня 2025 08:38
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Окупанти атакували дроном село під Миколаєвом: поранено дитину Фото: росіяни дроном атакували село під Миколаєвом, поранено дитину
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували дроном село в Миколаївському районі. Поранення отримала маленька дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 28 травня, о 00:05, ворог атакував дроном типу FPV Галицинівську громаду", - розповів він.

Унаслідок чого, за словами очільника ОВА, у с. Лупареве легкі поранення отримала 7-річна дівчинка.

"Медична допомога була їй надана на місці", - зазначив Кім.

Крім того, за його даними, у населеному пункті пошкоджено два приватні будинки і три автомобілі.

Обстріл України в ніч на 28 травня

Російські війська близько опівночі 28 травня запустили по Україні кілька груп безпілотників. Пізніше, зокрема, і в Києві оголосили тривогу через загрозу балістики.

Гриміли вибухи і в Полтаві. Додамо, що в Харківській області два села зазнали повітряних ударів 28 травня. Унаслідок дронових атак з боку російських окупантів постраждали вісім людей, зокрема й 4-річна дитина.

А у Світловодську Кіровоградської області через обстріл пошкоджено підприємство і десятки будинків, є поранені

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