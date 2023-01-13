Оккупанты ударили по автобусному парку в Херсоне (видео)
Российские войска в ночь на 13 января вновь обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали в базу, где были припаркованы коммунальные автобусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети", - рассказал он.
Сейчас на месте обстрела работаю медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.
Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удар по поселку Янтарное вблизи Херсона. В результате атаки есть погибший.
Также мы писали, что в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.
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