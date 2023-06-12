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Окупанти вдарили авіабомбами по прифронтовому місту в Запорізькій області, є жертви

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Понеділок 12 червня 2023 16:59
Окупанти вдарили авіабомбами по прифронтовому місту в Запорізькій області, є жертви Фото: Окупанти вдарили авіабомбами по прифронтовому місту в Запорізькій області (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Валерія Поліщук

Запорізька область вкотре зазнала атаки росіян. Вони випустили три керовані авіабомби по прифронтовому місту Оріхів.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"ТТри керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації", - повідомив він.

Внаслідок удару від отриманих травм загинув 48-річний чоловік.

При цьому 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови.

Оріхів Запорізької області

Місто від початку повномасштабного вторгнення РФ перебуває на лінії фронту. У 2022 році на околицях Оріхова відбувалися бої між Збройними силами України та російськими загарбниками.

За даними ООН, зараз у місті проживає приблизно 6 тисяч осіб.

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Під час повномасштабної війни із Запорізької області виїхали 280 тисяч людей. Наразі у частині, яку контролює Україна, проживає понад півмільйона людей.

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