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Оккупанты ударили авиабомбами по прифронтовому городу в Запорожской области, есть жертвы

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Понедельник 12 июня 2023 16:59
Оккупанты ударили авиабомбами по прифронтовому городу в Запорожской области, есть жертвы Фото: Оккупанты ударили авиабомбами по прифронтовому городу в Запорожской области (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Валерия Полищук

Запорожская область в очередной раз подверглась атаке россиян. Они выпустили три управляемые авиабомбы по прифронтовому городу Орехов.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Три управляемые авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации", - сообщил он.

В результате удара от полученных травм погиб 48-летний мужчина.

При этом 32-летнего раненого оперативно доставили в медучреждение.

Орехов Запорожской области

Город с начала полномасштабного вторжения РФ находится на линии фронта. В 2022 году в окрестностях Орехова проходили бои между Вооруженными силами Украины и российскими захватчиками.

По данным ООН, сейчас в городе проживает около 6 тысяч человек.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Во время полномасштабной войны из Запорожской области выехали 280 тысяч человек. В настоящее время в части, которую контролирует Украина, проживает более полумиллиона человек.

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