Окупанти вдарили авіабомбами по Кізомису Херсонської області

Сьогодні, 1 травня, російські окупанти застосували авіабомби для ударів по селу Кізомис Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
За даними відомства, росіяни скинули в районі населеного пункту дві керовані авіаційні бомби.
"Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється", - додають в ОВА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби російські окупанти здійснили 39 обстрілів Херсонської області.
Також ми писали, що у Херсоні сьогодні кілька разів лунали вибухи.
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