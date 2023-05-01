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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 01 травня 2023 17:30
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 1 травня, у Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в Херсонській області не оголошували.

При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.

Нагадаємо, що у понеділок, 1 травня, у Херсоні пролунали вибухи.

Крім того, напередодні із села Кізомис на Херсонщині евакуювали всіх дітей. Населення постійно перебуває під обстрілами окупантів.

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