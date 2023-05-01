Оккупанты ударили авиабомбами по Кизомысу Херсонской области
Иллюстративное фото: оккупанты ударили авиабомбами по Кизомысу Херсонской области (Getty Images)
Сегодня, 1 мая, российские оккупанты применили авиабомбы для ударов по селу Кизомыс Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
По данным ведомства, россияне скинули в районе населенного пункта две управляемые авиационные бомбы.
"Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется", - добавляют в ОВА.
Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 39 обстрелов Херсонской области.
Также мы писали, что в Херсоне сегодня несколько раз звучали взрывы.
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