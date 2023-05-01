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Оккупанты ударили авиабомбами по Кизомысу Херсонской области

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Понедельник 01 мая 2023 19:06
Оккупанты ударили авиабомбами по Кизомысу Херсонской области Иллюстративное фото: оккупанты ударили авиабомбами по Кизомысу Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 мая, российские оккупанты применили авиабомбы для ударов по селу Кизомыс Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

По данным ведомства, россияне скинули в районе населенного пункта две управляемые авиационные бомбы.

"Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется", - добавляют в ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 39 обстрелов Херсонской области.

Также мы писали, что в Херсоне сегодня несколько раз звучали взрывы.

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