Оккупанты ударили авиабомбами по Кизомысу Херсонской области

Сегодня, 1 мая, российские оккупанты применили авиабомбы для ударов по селу Кизомыс Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram .

"Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется", - добавляют в ОВА.

По данным ведомства, россияне скинули в районе населенного пункта две управляемые авиационные бомбы.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 39 обстрелов Херсонской области.

Также мы писали, что в Херсоне сегодня несколько раз звучали взрывы.

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