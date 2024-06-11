Окупанти вдарили 6 дронами по Нікополю, пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Російські загарбники сьогодні вранці, 11 червня, завдали удару дронами-камікадзе по Нікополю. Через ворожу атаку у місті був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Зазначається, що по Нікополю вранці було запущено 6 ударних безпілотників.
Лукашук каже, що наслідки атак противника ще уточнюються.
Крім того, вчора ввечері ворог тричі вдарив по Нікопольському району. Зокрема окупанти гатили з артилерії по райцентру, і атакували дроном-камікадзе по Марганецькій громаді.
У Нікополі через ті обстріли були пошкоджені 3 приватні будинки та господарська споруда.
Наслідки російських обстрілів по Нікополю (фото: t.me/mykola_lukashuk)
Зазначимо, що російські терористи регулярно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. Це місто зазнає ворожих ударів так часто, зокрема, через свою близькість до тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.
Так, до прикладу, 8 червня росіяни атакували в Нікопольському районі рятувальників, і через ворожу атаку був важко поранений.
За пару днів до цього війська РФ обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район, і один із дронів влучив у рейсовий автобус, були руйнування інфраструктури та постраждалі.
Схожа ситуація сталася і 1 червня, коли у Нікополі російський дрон атакував маршрутку, і серед поранених була дитина.
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