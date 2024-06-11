Окупанти вдарили 6 дронами по Нікополю, пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Зазначається, що по Нікополю вранці було запущено 6 ударних безпілотників.

Лукашук каже, що наслідки атак противника ще уточнюються.

Крім того, вчора ввечері ворог тричі вдарив по Нікопольському району. Зокрема окупанти гатили з артилерії по райцентру, і атакували дроном-камікадзе по Марганецькій громаді.

У Нікополі через ті обстріли були пошкоджені 3 приватні будинки та господарська споруда.

Наслідки російських обстрілів по Нікополю (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Російські удари по Нікополю

Зазначимо, що російські терористи регулярно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. Це місто зазнає ворожих ударів так часто, зокрема, через свою близькість до тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Так, до прикладу, 8 червня росіяни атакували в Нікопольському районі рятувальників, і через ворожу атаку був важко поранений.

За пару днів до цього війська РФ обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район, і один із дронів влучив у рейсовий автобус, були руйнування інфраструктури та постраждалі.

Схожа ситуація сталася і 1 червня, коли у Нікополі російський дрон атакував маршрутку, і серед поранених була дитина.