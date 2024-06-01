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У Нікополі російський дрон атакував маршрутку: серед поранених дитина (фото)

Нікополь, Субота 01 червня 2024 09:46
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У Нікополі російський дрон атакував маршрутку: серед поранених дитина (фото) Фото: у Нікополі російський дрон атакував маршрутку (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зранку 1 червня атакували Нікополь Дніпропетровської області. Ворожий дрон вдарив по маршрутці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

За його словами, ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус, внаслідок чого було поранено чотири особи, серед яких дитина.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначав, що росіяни з вечора 31 травня обстріляли Нікополь з артилерії. Ранок у місті теж почався з обстрілів.

За даними ОВА, серед постраждалих 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки 74 та 68 років. Їм надають необхідну меддопомогу.

У Нікополі російський дрон атакував маршрутку: серед поранених дитина (фото)

Фото: росіяни атакували маршрутку у Нікополі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл України 1 червня

У перший день літа російські війська вчергове атакували Україну, випустивши 53 ракети різних типів та 47 дронів-камікадзе. Українські захисники збили 35 ракет та 46 "Шахедів", влучань не вдалося уникнути.

Ворог цієї ночі атакував енергетику. У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях були пошкоджені об'єкти енергетики.

Також, як відомо, окупанти обстріли дві українські ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджене обладнання.

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