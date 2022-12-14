UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вчора знову обстрілювали Донецьку область: двох людей поранено

Фото: окупанти вчора знову обстрілювали Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби знову обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 13 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, поранених росіянами: у Гірнику та Кліщіївці", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1255 людей, ще 2738 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше на Донецькому напрямку українські прикордонники зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу (ДРН).

Також повідомлялося, що окупанти атакували Краматорськ. Російські снаряди потрапили до промзони та корпусу Інституту техніки та менеджменту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні