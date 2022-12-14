Окупанти вчора знову обстрілювали Донецьку область: двох людей поранено

Російські війська минулої доби знову обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 13 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, поранених росіянами: у Гірнику та Кліщіївці", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1255 людей, ще 2738 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше на Донецькому напрямку українські прикордонники зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу (ДРН).
Також повідомлялося, що окупанти атакували Краматорськ. Російські снаряди потрапили до промзони та корпусу Інституту техніки та менеджменту.
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