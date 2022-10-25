Окупанти вчора вбили сімох жителів Бахмута, ще троє поранено

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу ворог убив сімох цивільних, ще трьох поранив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 24 жовтня стало відомо про семи мирних жителів Донецької області, вбитих росіянами - у Бахмуті. Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - розповів Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох цивільних, які загинули під час окупації: двоє у Дробишевому та один у Ставках.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1095 людей, ще 2468 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.