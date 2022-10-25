ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вчера убили семерых жителей Бахмута, еще трое ранены

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 25 октября 2022 08:38
Оккупанты вчера убили семерых жителей Бахмута, еще трое ранены Фото: оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки враг убил семерых гражданских, еще троих ранил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 24 октября стало известно о семи мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами - в Бахмуте. Еще 3 человека за вчера получили ранения", - рассказал Кириленко.

Кроме того, правоохранители обнаружили тила трех гражданских, погибших во время оккупации: двое в Дробышевом и один в Ставках.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1095 человек, еще 2468 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российские войска обстреляли три общины в Днепропетровской области. В частности, Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления
Юлия Акимовакорреспондент Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления