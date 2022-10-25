Оккупанты вчера убили семерых жителей Бахмута, еще трое ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 24 октября стало известно о семи мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами - в Бахмуте. Еще 3 человека за вчера получили ранения", - рассказал Кириленко.

Кроме того, правоохранители обнаружили тила трех гражданских, погибших во время оккупации: двое в Дробышевом и один в Ставках.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1095 человек, еще 2468 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.