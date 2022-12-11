Окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ: дві людини загинули

Російські окупанти протягом минулої доби, 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще п'ять мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загарбники атакували житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку росіяни обстрілюють Херсон.

Внаслідок вчорашнього обстрілу інфраструктурного об'єкта було знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.

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