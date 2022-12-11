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Окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ: дві людини загинули

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Херсон, Неділя 11 грудня 2022 11:39
Окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ: дві людини загинули Ілюстративне фото: окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти протягом минулої доби, 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще п'ять мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загарбники атакували житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку росіяни обстрілюють Херсон.

Внаслідок вчорашнього обстрілу інфраструктурного об'єкта було знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.

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