Окупанти вчора обстрілювали Донецьку область: є загиблий та поранені

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще четверо поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 17 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 4 особи в області отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1214 цивільних, ще 2608 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.