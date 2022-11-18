Оккупанты вчера обстреливали Донецкую область: есть погибший и раненые

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще четверо ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 17 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1214 гражданских, еще 2608 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в ночь на 18 ноября российские войска нанесли по Запорожской области удар из комплекса С-300. Вследствие чего есть разрушения.
Также сообщалось, что этой ночью российские оккупанты выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов.
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