Окупанти вчора обстріляли Куп'янський район: у Дворічній є поранена

Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, зокрема Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка. Поранення отримала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя", - розповів він.
Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
Як повідомлялось, російські війська за минулу добу, 18 березня, 53 рази обстріляли Херсонську область з важкого озброєння. Внаслідок атак двоє мирних жителів отримали поранення.
Крім того, у Миколаївській області за минулу добу обстріли з боку військ РФ зазнала Куцурубська громада, а також ворог вів вогонь по акваторії Очаківської громади, застосовуючи міномети та ствольну артилерію протягом суботи, а ніч проти неділі, 19 березня, в регіоні пройшла спокійно.
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