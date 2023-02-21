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Окупанти вчергове обстріляли Очаків: є поранений

Фото: окупанти вчергове обстріляли Очаків, є поранений (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 21 лютого, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу", - розповів він.

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. В першій - пошкоджено будинок.

Нагадаємо, на ранок неділі, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. У Миколаєві без атак.

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Миколаївська область