Оккупанты в очередной раз обстреляли Очаков: есть раненый

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.
"Около 12:00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", - рассказал он.
Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой – поврежден дом.
Напомним, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.
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