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Росіяни вбили 9 людей у Донецькій області, ще 15 поранені

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Донбас, Четвер 08 грудня 2022 08:26
Росіяни вбили 9 людей у Донецькій області, ще 15 поранені Фото: через обстріли Донецької області вбито 9 людей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За середу, 7 грудня, російські окупанти вбили 9 мешканців Донецької області. Ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 - у Кураховому, 1 - у селі Красногорівка, 1 - в Іванівці та 1 - у Бахмуті", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 15 людей отримали поранення.

Росіяни вбили 9 людей у Донецькій області, ще 15 поранені

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1245 людей, ще 2710 поранені.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, російські війська завдали потужного удару по Кураховому.

Станом на 16:10 було відомо про те, що загинули вісім людей, ще п'ятьох - поранено.

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