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Россияне убили 9 людей в Донецкой области, еще 15 ранены

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Донбасс, Четверг 08 декабря 2022 08:26
Россияне убили 9 людей в Донецкой области, еще 15 ранены Фото: из-за обстрелов Донецкой области убиты 9 человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За среду, 7 декабря, российские оккупанты убили 9 жителей Донецкой области. Еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 6 - в Курахово, 1 - в селе Красногоровка, 1 - в Ивановке и 1 - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 15 человек получили ранения.

Россияне убили 9 людей в Донецкой области, еще 15 ранены

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1245 человек, еще 2710 ранены.

Напомним, сегодня, 7 декабря, российские войска нанесли мощный удар по Курахово.

По состоянию на 16:10 было известно о том, что погибли восемь человек, еще пять - получили ранения.

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