Россияне убили 9 людей в Донецкой области, еще 15 ранены

За среду, 7 декабря, российские оккупанты убили 9 жителей Донецкой области. Еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 6 - в Курахово, 1 - в селе Красногоровка, 1 - в Ивановке и 1 - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 15 человек получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1245 человек, еще 2710 ранены.