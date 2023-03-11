Окупанти з "Ураганів" обстріляли Донецьку область: є загиблий і поранені

У суботу, 11 березня, російські військові з артилерії та "Ураганів" обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Збройні сили РФ здійснили серію ударів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" по Костянтинівці, селам Миколаївка Краматорського району та Максимільянівка Покровського району", - йдеться у повідомленні.

В результаті влучань по житлових кварталах загинув 52-річний чоловік та ще четверо громадян віком від 42 до 62 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. На даний час їм надається кваліфікована медична допомога, один з поранених чоловіків перебуває у критичному стані.

"В епіцентрах атак окупантів опинились приватні та багатоквартирні житлові будинки, деякі оселі вигоріли вщент. Зазнали значних руйнувань і пошкоджень господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури", - додали у прокуратурі.