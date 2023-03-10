ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Слов'янську знову пролунав вибух

Новость на русском →
Слов'янськ, П'ятниця 10 березня 2023 16:20
У Слов'янську знову пролунав вибух Фото: У Слов'янську знову пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську (Донецька область) знову пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.

Нагадаємо, що сьогодні у Слов'янську вже лунали потужні вибухи.

Також російські окупанти у п'ятницю, 10 березня, масовано обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас Донецька область Війна в Україні
NEWS
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації