Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

В субботу, 11 марта, российские военные из артиллерии и "Ураганов" обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Вооруженные силы РФ совершили серию ударов из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" по Константиновке, селам Николаевка Краматорского района и Максимильяновка Покровского района", - говорится в сообщении.

В результате попаданий по жилым кварталам погиб 52-летний мужчина и еще четверо граждан в возрасте от 42 до 62 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь, один из раненых мужчин находится в критическом состоянии.

"В эпицентрах атак оккупантов оказались частные и многоквартирные жилые дома, некоторые дома выгорели дотла. Претерпели значительных разрушений и повреждений хозяйственные сооружения, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры", - добавили в прокуратуре.