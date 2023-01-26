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Окупанти ударили ракетою по сільраді в Херсонській області: є жертви

Фото: Окупанти ударили ракетою по сільраді в Херсонській області (t.me/vilkul)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 26 січня, російські війська ударили ракетою по сільраді в селі Кочубеївка Бериславського району Херсонської області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Під час ракетної атаки росіяни вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, думали, що там військовий об'єкт", - написав Вілкул.

У результаті удару один співробітник загинув, четверо поранено та евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них - голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк.
Наразі лікарі борються за її життя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.

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Херсонська областьВійна Росії проти України