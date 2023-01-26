Оккупанты ударили ракетой по сельсовету в Херсонской области: есть жертвы

В четверг, 26 января, российские войска ударили ракетой по сельсовету в селе Кочубеевка Бериславского района Херсонской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

В результате удара один сотрудник погиб, четверо ранены и эвакуированы в больницы Кривого Рога. Среди них - глава ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк. В данный момент врачи борются за ее жизнь.

"Во время ракетной атаки россияне ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета. Наверное, думали, что там военный объект", - написал Вилкул.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, посреди дня, 25 января, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области , намеренно попав в продуктовый магазин. Два человека погибли, трое ранены.

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