UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти ударили ракетою по селу під Харковом: двоє потерпілих

Фото: окупанти запустили ракету на Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти в черговий раз запустили ракету на Харківську область. Двом місцевим жителям знадобилась допомога медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківської області. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по с. Пересічне Харківського району", - заявив голова ОВА.

 Фото: росіяни обстріляли Харківську область: (t.me/synegubov)

За даними Синєгубова, російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. В результаті чого в будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа.

"Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес", - повідомив він.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

В неділю, 1 жовтня, ворог вдарив по Харкову ракетами С-300.Було зафіксовано удари трьох ракет у Холодногірському районі міста. Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантихарковВійна Росії проти України