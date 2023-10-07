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Оккупанты ударили ракетой по селу под Харьковом: двое пострадавших

Фото: оккупанты запустили ракету на Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты в очередной раз запустили ракету на Харьковскую область. Двум местным жителям понадобилась помощь медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Россияне продолжают террористические атаки на мирное население Харьковской области. Сегодня враг нанес ракетный удар по с. Рядовое Харьковского района", - заявил глава ОВА.

Фото: россияне обстреляли Харьковскую область: (t.me/synegubov)

По данным Синегубова, российская ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В результате чего в домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла. Кроме того, в результате обстрела произошел пожар.

"Медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс", - сообщил он.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

В воскресенье, 1 октября, враг ударил по Харькову ракетами С-300. Были зафиксированы удары трех ракет в Холодногорском районе города. Под ударом врага также оказалось гражданское предприятие. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

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